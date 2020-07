Urta auto parcheggiate in strada e scappa. Denunciata una donna a Battipaglia

Urta le auto parcheggiate in strada a Battipaglia e viene denunciata. Come si legge sul quotidiano “Il Mattino“, una donna alla guida della sua utilitaria ha danneggiato quattro auto ferme in via Baratta.

Dopo l’impatto è scesa dal veicolo e, forse in preda al panico, si è allontanata senza avvisare i proprietari di quanto accaduto.

Questi ultimi, però, hanno allertato le Forze dell’Ordine che sono riusciti ad identificare la responsabile. La donna è stata denunciata e le è stata ritirata la patente di guida.

Non è ancora chiara la causa del tamponamento.

– Chiara Di Miele –