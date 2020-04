425 uova di Pasqua pronte per essere consegnate gratuitamente a domicilio a scolari e alunni delle scuole del territorio comunale. L’iniziativa è del Comune di Oliveto Citra che ha deciso di aderire alla campagna “Uovo Solidale” lanciata dalla Croce Rossa Italiana, una delle organizzazioni sociali coinvolte più direttamente nella gestione dell’emergenza Coronavirus.

“Ci piacerebbe – commenta il sindaco di Oliveto Citra, Mino Pignata – che potesse essere percepito come un gesto doppiamente simbolico. Da un lato, infatti, c’è la volontà dell’Amministrazione di offrire un contributo, magari piccolo ma concreto, alla Croce Rossa, che tanto sta facendo anche in questi giorni. Dall’altro, desideriamo che bambini e ragazzi della nostra comunità sentano che l’istituzione locale è vicina a loro e apprezza i sacrifici, piccoli e grandi, che anche loro stanno sopportando da qualche settimana in qua“.

Le uova saranno consegnate a domicilio a scolari e alunni delle classi di scuola materna, primaria e secondaria di primo grado dai volontari della Protezione Civile. Per tutti, insieme al dono, anche una lettera.

“Il nostro augurio – aggiunge ancora il sindaco Pignata – è che la conservino, per poterla rileggere con serenità in futuro, quando ripenseranno a un brutto ricordo lasciato fortunatamente alle spalle“.

– Paola Federico –