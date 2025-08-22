Uomo precipita dal tetto di un’abitazione a Casal Velino. Elitrasportato d’urgenza al “Ruggi”
Paura oggi a Casal Velino, dove un uomo del posto è improvvisamente caduto dal tetto della sua abitazione.
Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, pare che il malcapitato stesse eseguendo dei lavori quando avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio.
Sul posto sono stati allertati ad intervenire i soccorsi. All’arrivo dei sanitari del 118 l’uomo è subito apparso in condizioni critiche, tanto da doversi rendere necessario l’ausilio di un’eliambulanza che ha condotto l’uomo in ospedale al “Ruggi” d’urgenza.
Sul luogo dell’accaduto sono giunti anche i Carabinieri per i dovuti accertamenti.