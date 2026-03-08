Attimi di paura ieri sera ad Eboli dove un uomo è stato investito.

Il tutto è accaduto in località Santa Cecilia, dove un cittadino di nazionalità straniera è stato improvvisamente travolto da una Volkswagen Golf guidata da un uomo. Il conducente si è subito fermato a prestare soccorso.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il malcapitato in ospedale per le cure del caso. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Le dinamiche dell’accaduto sono al vaglio delle Forze dell’Ordine.