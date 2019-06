Sono ore di ricerca disperate quelle che sta vivendo un padre di Teggiano che si è visto materialmente sottrarre la piccola figlia Sofia, di soli due anni e mezzo, dalla moglie di origini russe. La donna, dopo una vacanza in Russia con la bambina, non ha fatto più rientro in Italia.

Il Tribunale russo, però, ha dato ragione al padre ordinando il rimpatrio della piccola e sospendendo la potestà genitoriale alla madre. Purtroppo quest’ultima, nel momento in cui il marito si è recato con il proprio legale ad Ekaterinburg per riprendere la bambina, è fuggita lasciando perdere le tracce di entrambe.

Affidatosi alla tutela legale dell’avvocato Enrico D’Amato, l’uomo ha dato avvio alle ricerche della donna e di sua figlia per poterla finalmente riabbracciare e riportare in Italia, dando seguito alla sentenza dei giudici. E’ per questo motivo che, attraverso i microfoni di Ondanews, l’avvocato D’Amato lancia un appello al Ministero degli Esteri, affinchè si mobiliti e faccia leva presso le istituzioni russe

Inoltre l’appello è rivolto a chiunque, soprattutto in Russia, dovesse avere notizie sul luogo in cui questo momento si trovano la donna con la bambina che può così segnalare ogni utile elemento alle ricerche scrivendo all’indirizzo troviamosofia@gmail.com.

ПОМОГИТЕ НАМ НАЙТИ СОФИЮ ДИ САЛЬВИО В РОССИИ

Девочка была похищена матерью

Любой, кто дает Новости о месте

Где она будет вознаграждена.

Пишите troviamosofia@gmail.com

Пожалуйста, поделитесь

AIUTATECI A TROVARE SOFIA DI SALVIO IN RUSSIA

La bambina è stata rapita dalla madre

Chiunque darà notizie sul luogo

dove si trova sarà ricompensato.

Scrivete a troviamosofia@gmail.com

Per cortesia condividete

– Chiara Di Miele –

Articolo correlato:

31/5/2019 – Sottrae la figlia al marito di Teggiano e scompare nel nulla in Russia. Si cerca la piccola Sofia