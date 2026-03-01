Uomo di Salerno aggredito con calci e pugni a Napoli da alcune persone. Indagini in corso
Paura a Napoli per un 33enne di Salerno.
L’uomo, infatti, sarebbe stato aggredito con calci e pugni da alcune persone.
I Carabinieri della Stazione di Scampia in seguito sono intervenuti all’ospedale “Cardarelli”, dove lo sventurato è stato ricoverato, per ricostruire quanto accaduto.
Stando al racconto reso ai militari, sarebbe stato malmenato per essersi rifiutato di intestarsi delle sim telefoniche.
L’accaduto è al vaglio degli inquirenti mentre l’uomo resta ricoverato per alcuni traumi e fratture.