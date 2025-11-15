Nel primo pomeriggio di oggi il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è stato allertato dalla Centrale Operativa 118 di Salerno per un escursionista infortunatosi lungo il celebre Sentiero degli Dei nel territorio di Positano.

L’uomo, 60enne di Battipaglia, durante il percorso sul sentiero è scivolato procurandosi un trauma alla caviglia che gli ha impedito di proseguire. Considerata la posizione e la dinamica dell’incidente, la Centrale Operativa ha attivato contestualmente il Soccorso Alpino e l’elisoccorso 118.

L’elicottero ha raggiunto la zona dove ha sbarcato l’elisoccorritore del CNSAS insieme all’équipe sanitaria. Il personale ha provveduto alla stabilizzazione dell’infortunato e, una volta immobilizzato, al suo recupero tramite verricello.

L’escursionista è stato successivamente trasportato all’ospedale “Ruggi” di Salerno.

Il Soccorso Alpino ricorda a tutti gli appassionati di montagna e outdoor l’importanza di affrontare i sentieri con attrezzatura adeguata, informandosi preventivamente sulle difficoltà del percorso e prestando particolare attenzione ai tratti esposti o scivolosi.