Ancora episodi di violenza a Salerno.

Ieri in zona Sant’Eustachio, un uomo sarebbe stato aggredito in strada dopo una colluttazione con un’altra persona, già nota alle Forze dell’Ordine.

Stando alle prime ricostruzioni, l’aggressore avrebbe assunto atteggiamenti molesti verso i passanti e per questo motivo l’uomo sarebbe intervenuto per tentare di riportare la calma. Ne sarebbe così nata una violenta colluttazione e lo sventurato sarebbe stato colpito con una bottiglia.

Immediato l’intervento della Polizia di Stato, allertata dai residenti. La vittima è stata trasportata in ospedale ma in seguito si sarebbe dileguata prima dell’arrivo dei poliziotti facendo perdere le sue tracce.