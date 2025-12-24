Uomo accoltellato a Salerno. Identificato e fermato il presunto aggressore
I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Salerno hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un giovane gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio e rapina verificatisi a Salerno all’alba di ieri ai danni di un 40enne salernitano rimasto gravemente ferito per le numerose coltellate ricevute dopo una lite degenerata tra i due in un verosimile stato di alterazione alcolica.
L’attività investigativa condotta dai Carabinieri ha consentito di ricostruire l’accaduto, accertando la dinamica dei fatti e il coinvolgimento del fermato.
Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a chiarire meglio il movente dell’aggressione.
Le accuse, allo stato delle indagini, saranno sottoposte al vaglio dell’Autorità Giudiziaria per le successive fasi del procedimento.
