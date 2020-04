Un’opera d’arte in piazza Castello a Camerota. Il Comune lancia un concorso per la realizzazione

Tra pochi giorni riprenderanno i lavori in Piazza Castello a Camerota. Il progetto prevede la riqualificazione degli spazi aperti e il miglioramento dell’accessibilità al centro storico di Camerota. Nel progetto, però, è prevista la posa di un’opera d’arte al centro della piazza.

Per questo motivo l’Ente ha pubblicato sull’albo pretorio un bando di concorso per la progettazione, realizzazione e collocazione di un’opera d’arte di tipo permanente nell’ambito dei lavori di piazza Castello. Il concorso è rivolto agli artisti.

L’opera artistica dovrà relazionarsi con l’insieme delle componenti architettoniche e simboliche presenti e garantire un alto grado di visibilità relativamente all’ambiente circostante in modo da stimolare l’interesse e la curiosità dei cittadini in transito. L’obiettivo del concorso è di testimoniare in modo permanente l’identità del territorio, i suoi valori di storia e tradizione locale, attraverso un linguaggio libero tale da consentire al concorrente di esprimere la propria creatività, con l’utilizzo di materiali durevoli sia agli agenti atmosferici che ad azioni meccaniche, che presentino altresì facilità di manutenzione e pulizia.

L’artista dovrà anche avere l’accortezza di assicurare che l’inserimento dell’opera stessa non trascuri i rapporti “formali e linguistici” con il “manufatto architettonico” ed indicare le modalità di interazione tra l’opera d’arte e lo spazio urbano nel quale si dovrà inserire. L’artista, la cui opera verrà scelta, oltre a fornire l’opera stessa, dovrà allegare “una scheda tecnica del manufatto, con le specifiche inerenti il piano di manutenzione e conservazione“. L’opera dovrà, in ogni caso, oltre lo sviluppo di uno specifico sottotema, ricondursi ad una scultura avente come argomento principale la musica.

Per maggiori informazioni e per visualizzare il bando CLICCA QUI.

– Paola Federico –