Università degli Studi di Salerno. Riprende in maniera graduale lo svolgimento in presenza delle lezioni

Da oggi l’Università degli Studi di Salerno avvierà in maniera graduale lo svolgimento anche in presenza delle lezioni dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico. Una ripresa a piccoli passi dopo il blocco causato dalla pandemia che ha letteralmente rivoluzionato i programmi degli Atenei italiani.

Per poter seguire le lezioni in presenza ogni studente dovrà obbligatoriamente effettuare una prenotazione per ciascuna giornata di corso, ottenendo in tal modo un codice personale (QR code) che gli permetterà di entrare ai varchi di accesso dei Campus, contestualmente alle operazioni di controllo della temperatura e della mascherina.

E’ possibile prenotare il posto in aula attraverso l’app “UNISALezioni” scaricabile da tutti gli store.

– Chiara Di Miele –