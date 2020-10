Un’insolita Assemblea dei Soci online approva il bilancio 2019 del Circolo Banca Monte Pruno

Un’insolita Assemblea dei Soci del Circolo Banca Monte Pruno ha approvato nella serata di ieri il bilancio 2019.

In una videoconferenza, infatti, il Presidente Aldo Rescinito ha trattato gli argomenti all’ordine del giorno ai soci intervenuti a distanza attraverso l’applicazione “Teams”.



Il Presidente Rescinito ha inviato a tutti i soci un caloroso e sentito saluto per affrontare al meglio questo periodo così particolare e delicato, ringraziando tutti per la grande fiducia riposta nei suoi confronti e verso l’intero Consiglio di Amministrazione, non senza invocare grande attenzione da parte di tutti per la battaglia contro il Covid-19.

E’ stato dunque deliberato il consuntivo 2019 che segna, come di consueto, un avanzo di gestione, mentre l’approvazione del nuovo bilancio preventivo ha visto l’unanimità dei presenti sulla proposta avanzata in Assemblea dal Direttore Generale della Banca Monte Pruno Michele Albanese, il quale ha richiesto di ridurre del 50% la quota associativa per i Soci del Circolo, visto il particolare momento vissuto da tanti dal punto di vista economico, che si unisce anche al blocco delle diverse attività sociali che caratterizzavano l’azione del Circolo.

Con il via libera a questa bellissima iniziativa, il Presidente Aldo Rescinito ha chiuso i lavori, auspicando un ritorno alla normalità per tutti, così da poter rivedere i tanti soci del sodalizio che, anche ieri sera, in una modalità così anomala, ha dimostrato tutta la sua sensibilità.

– Paola Federico –