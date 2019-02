Una torta per “I Cugini di Campagna” dai Maestri Pasticcieri Tropiano firmata “Peccati di Gola”

Ancora una creazione che porta soddisfazioni quella realizzata oggi dai Maestri Pasticcieri Cono e Franco Tropiano, titolari della Pasticceria “Peccati di Gola” a Silla di Sassano. La loro eccellente arte è stata infatti scelta per deliziare i palati di una nota band musicale italiana, “I Cugini di Campagna“, ospiti nel Vallo di Diano per un pranzo spettacolo.

I fratelli Tropiano hanno così realizzato il dessert per il pranzo in compagnia delle voci e delle note di Ivano e Silvano Michetti, Tiziano Leonardi e Daniel Colangeli, il gruppo romano, nato negli anni ’70, e conosciuto da tutti soprattutto per il noto brano “Anima mia”. Sulla gustosa torta le immagini più conosciute della band.

Una gioia per Cono e Franco quella di poter dare forma ad una torta tagliata da chi ha fatto la storia della musica leggera italiana. “Siamo enormemente felici di aver creato oggi questa torta per ‘I Cugini di Campagna’, – dichiarano all’unisono i due Maestri Pasticcieri – sapere che addolciremo questa loro visita nel Vallo di Diano ci rende orgogliosi. Ogni volta realizzare una nostra dolce creazione è per noi momento di felicità e oggi abbiamo provato una particolare emozione. Del resto chi di noi, almeno una volta nella vita, non ha intonato una loro canzone?“.

Il mondo della famiglia Tropiano e di “Peccati di Gola” continua, dunque, a conquistare proprio tutti. In via Largo Silla a Sassano è possibile concedersi piacevoli momenti grazie ai vari angoli del locale, pasticceria, gelateria, caffetteria e panetteria. Un vero e proprio salotto del gusto in cui l’accoglienza

e la gentilezza colpiscono al primo ingresso.

– Chiara Di Miele –