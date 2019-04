Un’opera olio su tela è stata donata alla comunità di Picerno da parte di Pino Faraone, artista di origini picernesi, che vive a San Donato Milanese. L’artista ha incontrato il sindaco Giovanni Lettieri e l’assessore alla cultura, Carmela Marino, a margine di una mostra nella Torre Medievale.

La cerimonia di consegna è stata emozionante e di grande significato: quello dell’attaccamento alla propria comunità.

L’opera ritrae Piazza Plebiscito e una coppia di innamorati. “Ho immaginato – ha detto Faraone – quei giorni della mia gioventù, quando stavo in piazza e nascevano lì i primi amori. Ho immaginato la via dell’amore e ho donato l’opera alla comunità picernese. L’ho fatto con il cuore perché, anche se distante, mi sento parte di questa splendida comunità“.

L’opera è stata già installata nel Municipio. “La custodiamo gelosamente. I picernesi che vanno fuori e si realizzano con qualcosa di importante – ha sottolineato il sindaco – non dimenticano mai il luogo di origine, come ha fatto Faraone, che ci ha deliziato con questa splendida opera“.

Faraone è un artista che si è formato anche all’estero e il suo nome risulta anche sui testi degli alunni delle scuole primarie.

“Il nostro Giuseppe Faraone – ha sottolineato l’assessore Marino – è un’autentica fortuna. Abbiamo avuto l’onore di ammirare i suoi dipinti. Grazie di cuore da parte mia e di tutta Picerno, per aver regalato al nostro paese, a mio avviso, il dipinto più bello della collezione. Il più bello proprio per il suo spettacolare gioco di luci, che colpisce dritto al cuore infondendo serenità e piacevoli ricordi, al punto tale da potersi perdere in un labirinto di mille emozioni positive“.

– Claudio Buono –