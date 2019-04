Non viene trascurato né si interrompe il filo rosso dello sforzo della Polizia Stradale potentina per sensibilizzare i giovani a stili di vita sani quando si approcciano alla guida di un motociclo o, avendone l’età, di un’auto. E’ in questo momento che diventa più utile per la formazione delle coscienze e necessario per la prevenzione degli episodi infortunistici insistere sul bisogno di rispettare il Codice della Strada con l’effetto benefico di tutelare la propria e l’altrui vita. E’ lo scopo della manifestazione che la Sezione Polizia Stradale di Potenza ha organizzato per giovedì 4 aprile al Teatro Stabile con inizio alle 9.30. “Una strada per la vita” è lo slogan della manifestazione, patrocinata dalla Prefettura e dal Comune di Potenza, con la quale si vuole lanciare un messaggio educativo forte in particolare ai giovani e, più in generale, a tutti gli automobilisti che troppo spesso dimenticano le sane regole dei comportamenti da tenere sulla strada con conseguenze purtroppo a volte drammatiche.

Con la manifestazione di giovedì si vuole raccontare tutto ciò ai partecipanti di diverse Scuole Superiori della provincia con filmati significativi, testimonianze e con il contributo di chi quotidianamente è sulla strada per tutelare la vita di automobilisti e pedoni. Saranno presenti il neo Prefetto di Potenza, Annunziato Verdè, il Questore di Potenza Alfredo Anzalone, il sindaco Dario De Luca, il Dirigente della Sezione di Potenza della Polizia Stradale, Primo Dirigente Francesco Cipriano.

Nel corso della mattinata si terrà un dibattito coordinato da Oreste Lo Pomo, caporedattore del Tgr Basilicata, al quale parteciperanno Giuseppe Balducci dell’Istituto Superiore di Sanità, rappresentanti della Polizia Stradale, della Polizia Locale di Potenza e dell’Automobile Club di Potenza. Non mancheranno momenti di intermezzo musicale proposti dagli allievi del Conservatorio di Musica “Gesualdo da Venosa”.

– Chiara Di Miele –