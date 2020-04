“Una mascherina per ogni santarsenese“. E’ da questa idea che è partita l’iniziativa del Comitato “Festa San Rocco” di Sant’Arsenio che ha voluto acquistare 2.800 mascherine da destinare a tutta la popolazione santarsenese.

La consegna alla Protezione Civile delle scatole, contenenti le mascherine, è avvenuta dinanzi alla Casa Comunale, da parte di alcuni componenti veterani del comitato. Saranno proprio i volontari a distribuire le mascherine, una per ogni cittadino, passando a setaccio tutte le strade di Sant’Arsenio.

“Una mascherina per ogni santarsenese” è, infatti, lo slogan che il comitato ha scelto per dare un supporto concreto alla cittadinanza.

“Sappiamo bene che una semplice mascherina non risolverà le tante difficoltà che ognuno sta affrontando – ha dichiarato Michele Morena, membro storico del comitato, al momento della consegna – ma il nostro vuole essere un gesto di augurio e di speranza. Tutto andrà per il meglio. Come comitato abbiamo sentito il dovere di stare vicino ai santarsenesi, così come gli stessi ogni anno, durante i festeggiamenti in onore di San Rocco fanno per noi. Un gesto di solidarietà che Sant’Arsenio merita“.

– Paola Federico –