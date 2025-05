“Amatevi bene ma soprattutto amatevi”. Questo il messaggio che ha lanciato oggi Lucia Fortini, assessore alla Scuola, alle Politiche Sociali e Giovanili della Regione Campania nell’ambito di un convegno volto ad istitutire una giornata per le vittime di femminicidio.

Un evento, voluto dalla Regione Campania, non solo di commemorazione, ma un vero e proprio impegno. “Un impegno collettivo, reale, concreto. La Campania ha scelto di non voltarsi dall’altra parte, di dare voce a chi voce non ne ha più, di trasformare il dolore in responsabilità, in consapevolezza, in educazione – ha spiegato Fortini – Con il cuore colmo di emozione e gratitudine, voglio dire grazie a tutte le persone che hanno partecipato a questo momento così intenso e necessario, l’intitolazione di una giornata commemorativa, il 22 maggio, a Giulia Tramontano, suo figlio Thiago, e tutte le vittime di femminicidio. Ma soprattutto, un grazie profondo va a Giulia, al piccolo Thiago, e ai loro straordinari genitori. La loro forza, la loro dignità, il loro coraggio sono stati luce in una stanza piena di dolore”.

“Nel nome di Giulia, del piccolo Thiago e di tutte le donne vittime di femminicidio” non è solo un titolo, secondo i promotori dell’iniziativa è una promessa. “È un dovere che tutti dobbiamo sentire: proteggere, educare, cambiare – hanno affermato – Perché la violenza sulle donne non è un fatto privato, è una ferita pubblica. E nessuno può dirsi estraneo”.

“Portiamo dentro di noi il silenzio di questa giornata, ma anche la sua forza. Continuiamo a camminare, insieme, senza mai smettere di lottare. Nel nome di Giulia. Nel nome di tutte” ha concluso l’assessore Fortini ringraziando i genitori di Giulia Tramontano, Loredana e Franco, e sua sorella Chiara.