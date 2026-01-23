La Diocesi di Teggiano-Policastro si prepara a vivere un momento di particolare rilievo per il cammino ecclesiale con il Convegno Pastorale diocesano in programma per domani, sabato 24 gennaio.

L’appuntamento, che si svolgerà a Prato Perillo presso il Centro parrocchiale “Pier Giorgio Frassati” con inizio alle ore 16.30, rappresenta un’importante occasione di ascolto, confronto e discernimento condiviso sul tema della recezione del Documento di sintesi nella vita della Chiesa locale.

Il titolo scelto, “Una Chiesa che cammina insieme”, richiama con forza lo stile sinodale al quale la comunità diocesana è chiamata, sottolineando l’importanza di un percorso comune che coinvolga tutte le componenti del popolo di Dio.

La riflessione sarà affidata a S.E. Mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio e vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, che offrirà una relazione sul significato e sulle prospettive del Documento di sintesi, alla luce delle sfide pastorali e delle attese che attraversano le Chiese particolari. L’intervento aiuterà la diocesi a leggere il tempo presente e a individuare piste concrete per tradurre il cammino sinodale in scelte pastorali condivise.

A conclusione del convegno interverrà Padre Antonio De Luca, vescovo di Teggiano-Policastro, che traccerà le linee di sintesi e di rilancio per il futuro percorso diocesano, indicando priorità e percorsi per la vita pastorale delle comunità.

L’invito alla partecipazione è rivolto in modo particolare ai sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi e alle religiose, agli operatori pastorali, ai catechisti, ai lettori, ai ministri straordinari della comunione, ai cantori e agli animatori, agli insegnanti di religione, nonché ai membri dei Consigli pastorali e per gli affari economici parrocchiali e ai rappresentanti di gruppi, associazioni, movimenti, congreghe e comitati festa. Per favorire una più ampia partecipazione di sacerdoti e fedeli, nel pomeriggio e nella serata di domani, in tutte le comunità della diocesi, non ci saranno celebrazioni né si svolgeranno altre attività.

Il Convegno pastorale diocesano si inserisce così come tappa significativa di un percorso che guarda al futuro, con l’obiettivo di rafforzare la comunione ecclesiale e rendere sempre più concreta l’immagine di una Chiesa che cammina insieme, ascoltando lo Spirito e le voci delle comunità.