Un turista “diverso” a Marina di Camerota. Prima di scendere in spiaggia raccoglie i rifiuti in paese

E’ una storia di rispetto per l’ambiente che ci circonda e per i luoghi in cui si va in vacanza quella che ha come protagonista positivo Fabrizio, un turista in vacanza in questi giorni a Marina di Camerota.

Il giovane alloggia fino al 13 agosto in una struttura ricettiva in località Monte di Luna. Ma è un turista differente dal solito, perchè prima di andare al mare e godersi le ferie, ogni mattina, alle 8, scende in paese per raccogliere cartacce e rifiuti di diverso genere.

Fabrizio ieri si è addirittura aggregato alla squadra dei ragazzi dei parcheggi che lo hanno conosciuto e gli hanno fornito del materiale per la raccolta dei rifiuti. Ha stretto la mano a tutti e si è messo subito a lavoro essendo molto legato alle tematiche in materia di tutela ambientale.

Così ha ricevuto non solo i complimenti di quelli che sono diventati suoi colleghi per qualche giorno ma anche il plauso del sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta.

Agli elogi dell’Amministrazione si è aggiunto naturalmente il ringraziamento accorato da parte della cittadinanza intera di Camerota.

– Chiara Di Miele –