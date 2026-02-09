Un test dell’olfatto per individuare chi potrebbe sviluppare il Parkinson potrà essere effettuato gratuitamente a casa e sarà poi analizzato dal Centro Parkinson dell’Università degli Studi di Salerno, unico in Italia, scelto per partecipare alla campagna internazionale promossa dalla fondazione Michael J Fox.

Il test quantitativo dell’olfatto, esteso su tutto il territorio nazionale, si sviluppa chiedendo ai partecipanti di riconoscere 40 diversi odori. I soggetti che risulteranno positivi al test, che hanno una riduzione dell’olfatto, saranno poi invitati al centro di Salerno per ulteriori accertamenti. La riduzione dell’olfatto è uno dei sintomi più precoci della malattia neurodegenerativa e può precederla di molti anni. Il nuovo studio sta esplorando questo legame col duplice scopo di prevenire e scoprire nuovi trattamenti contro il Parkinson.

“E’ la campagna di screening per la Malattia di Parkinson più grande che sia mai stata fatta a livello internazionale – dichiara il professore Roberto Erro, professore associato di Neurologia del Dipmed dell’UNISA – Oggi sappiamo che la riduzione dell’olfatto è uno dei primi sintomi che può precedere anche di 20 anni il manifestarsi della malattia. Riconoscere quindi i soggetti a rischio per lo sviluppo della patologia ha un’importanza notevole perchè permette di adottare strategie di prevenzione e, un domani, di accedere a terapie avanzate per ritardare lo sviluppo dei sintomi conclamati della malattia, la cui frequenza è in notevole aumento a livello globale. Siamo lieti di essere stati identificati come unico centro di eccellenza in Italia e di poter offrire questa possibilità a tutte le persone, anche fuori regione, del tutto gratuitamente”.

Il test può essere richiesto telefonando al numero 089/672462 oppure scrivendo alle seguenti email: rerro@unisa.it o ricercaparkinson@gmail.com

Spedizione e ritiro del test sono interamente a carico degli organizzatori.