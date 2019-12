Un Natale particolare ed emozionante a Muro Lucano per i 106 anni di nonna Mariuccia Cerone

Come accade ormai da diversi anni, il Natale a Muro Lucano è vissuto sempre in modo particolare ed emozionante, perché la comunità murese festeggia il compleanno di Mariuccia Cerone, la nonna di tutti i muresi.

L’arzilla nonnina di Muro Lucano, la più longeva della comunità, ha raggiunto quota 106 anni e alla vigilia di Natale è stata festeggiata dal sindaco Giovanni Setaro e dall’Amministrazione comunale che le hanno fatto visita. La signora Mariuccia è stata festeggiata all’interno del centro sociale dove da anni è ospite e dove esiste una casa di riposo.

Lo scorso anno per i 105 anni indossò per un giorno anche la fascia tricolore del primo cittadino. “Mentre il mondo corre troppo velocemente – ha dichiarato il sindaco Giovanni Setaro – la signora Mariuccia compie 106 anni. Auguri di Buon Natale a lei e a tutti i nostri nonni che ci hanno riempito di baci e consigli utili”.

Sposata con il signor Nunzio Farano, due figli (Teresa e Antonio), ha sempre condotto una vita semplice, fatta di lavori nei terreni e di casa, oltre a tanti sacrifici e mangiando sano e genuino. La signora Mariuccia risulta essere tra le donne più longeve in Basilicata.

Per il sindaco, il compleanno della signora Mariuccia è stato anche l’occasione per salutare e fare gli auguri agli anziani ospiti della struttura e per il taglio della torta, dove non poteva mancare il numero 106 con tanto di candeline. Anche quest’anno la signora Mariuccia si è emozionata, e non poco, quando ha realizzato di essere la festeggiata e quando è stata chiamata al taglio della torta insieme al primo cittadino.

– Claudio Buono –