“Un cuore da campione” è il titolo del fumetto dedicato alla prevenzione e realizzato da Riccardo Addesso di Auletta e Marco Simone di Caserta.

Nei giorni scorsi il lavoro ha ricevuto il Premio Speciale Pietro Mennea, conferito dalla Fondazione Fioravante Polito a Santa Maria di Castellabate.

Il fumetto mira a sensibilizzare la comunità riguardo al “passaporto ematico”, un’iniziativa promossa in Italia soprattutto dalla Fondazione Fioravante Polito, che ha come obiettivo la tutela della salute e la prevenzione di morti improvvise in campo. Serve a dentificare precocemente patologie del sangue o anomalie cardiache che potrebbero rendere pericolosa l’attività sportiva e prevede una serie di esami del sangue e test cardiaci (ECG, ecocardiodoppler) obbligatori o consigliati per ottenere il certificato di idoneità, a partire dai 6 anni di età. Nasce in memoria di calciatori come Andrea Fortunato, Flavio Falzetti e Piermario Morosini, per garantire che ogni atleta (anche dilettante) abbia un monitoraggio costante dei propri valori.

Tra i personaggi del fumetto realizzato da Addesso e Simone compare anche Javier Zanetti, storico capitano dell’Inter e della Nazionale argentina che ha permesso agli autori di utilizzare la sua immagine per dare forza alla storia. Mentre ad ispirate i due è stata Maya, nipote di Marco Simone che rappresenta tutti i giovani a cui è dedicato “Un cuore da campione”.

“Io e Marco Simone abbiamo conosciuto Zanetti a Malta dove ci rechiamo a giocare a calcio insieme a lui per beneficenza e così è nata l’idea di realizzare un fumetto che porti il messaggio della prevenzione soprattutto tra i bambini – racconta Riccardo Addesso a Ondanews -. Zanetti è una persona di classe, un capitano sempre pronto ad aiutare tutti, un gentiluomo, simbolo di appartenenza. Lo abbiamo contattato ed è stato subito felice di accettare la nostra proposta“.

Il lavoro di Riccardo e Marco non termina qui, perchè stanno lavorando ad un nuovo fumetto su un supereroe diabetico e ad un libro sul diabete e sulla sua gestione nella vita di ogni giorno. “E’ la mia testimonianza sul diabete, di cui soffro – aggiunge Riccardo Addesso -. Voglio aiutare i giovani e i meno giovani a capire che nulla è impossibile pur avendo una patologia cronica. Pian piano tutto si può realizzare, anche grazie ad una famiglia stabile che ti aiuta come ha fatto la mia“.