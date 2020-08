Un caso di Covid-19 a Castelnuovo Cilento. Il sindaco Lamaida:”State sereni, situazione sotto controllo”

Un caso di contagio da Covid-19 è stato accertato a Castelnuovo Cilento. Ad annunciarlo è il sindaco Eros Lamaida che chiede ai cittadini serenità.

“La dinamica è chiara e non vi sono, nel modo più assoluto, altre persone coinvolte e la situazione è sotto stretto controllo istituzionale, nostro e dell’ASL – spiega – Le due persone interessate, anche se solo una è risultata positiva al primo tampone, sono in isolamento obbligatorio e non hanno avuto rapporti con nessun loro familiare o amico. Rimarranno in isolamento fino a quando l’ASL non certificherà la loro guarigione. E’ un periodo durissimo ma conserviamo integra la nostra solidarietà, il nostro amore per il prossimo, in rispetto delle persone coinvolte e di tutti noi. Potrebbe capitare anche a noi. Gli altri siamo noi!“.

Lamaida ricorda che “questo caso non cambia nulla, nel senso che non è previsto nessun divieto o prescrizione ulteriore da quanto è stato già previsto dall’ordinanza regionale“.

– Chiara Di Miele –