Dinamico, veloce e competitivo. Con questi aggettivi si può riassumere il 2025 per Nola Ferramenta, azienda operante nel settore dell’utensileria, ferramenta, industria, artigianato, meccanica, edilizia, fai da te e giardinaggio.

Con il Responsabile Alfeo Nola sono state ripercorse le tappe più importanti dell’anno che sta per concludersi e sono state tirate le somme: “Il 2025 non è partito a 200 all’ora ma ha comunque regalato una grande soddisfazione. Abbiamo rimesso in ordine quelle che sono le nostre priorità e abbiamo chiarito gli obiettivi futuri”.

Nola Ferramenta nasce oltre 80 anni fa a Sala Consilina per poi mettere radici stabili al di fuori del Vallo di Diano: sono aperti 5 punti vendita tra la Campania e il Lazio.

L’azienda ha anche il suo marchio di scarpe da lavoro Foot Space e con questo ha voluto sostenere lo sport e uno sportivo locale, l’ultramaratoneta Giuseppe De Rosa. “Lui corre per una grande passione con un grande spirito di sacrificio e determinazione – spiega Alfeo Nola – Questi valori li abbiamo anche nella nostra attività: la passione per il lavoro, quel fuoco che la mattina ti fa alzare e ti fa correre”.

Per il 2026 Nola Ferramenta ha deciso come sempre di mettere al centro il cliente dando servizi aggiuntivi e migliorando i layout espositivi. Continueranno anche gli investimenti nella digitalizzazione e a tal proposito sono stati lanciati i nuovi siti di Nola Ferramenta e Foot Space.

Ai microfoni di Ondanews il Responsabile Alfeo Nola, il fondatore dell’attività Giuseppe Nola e il giovane Giuseppe Nola.

