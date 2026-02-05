Porte aperte al “Cicerone” di Sala Consilina per l’ultimo Open Day fissato per domenica 8 febbraio dalle ore 16 alle ore 19. Ultima “chiamata” per conoscere da vicino l’offerta formativa dell’istituto e visitare tutti i plessi scolastici che saranno aperti al pubblico per permettere di esplorare gli spazi, incontrare i docenti e scoprire le attività didattiche che caratterizzano ciascun indirizzo.

Nel corso dell’ultimo Open Day, organizzato per permettere agli alunni delle Scuole Secondarie di I grado che ancora non hanno scelto il loro percorso superiore di studi, saranno presentate le caratteristiche peculiari dei vari indirizzi del “Cicerone”. Particolare rilevanza sarà riservata, per esempio, alla presentazione del “Progetto Podcast”, presso il Liceo Classico, che rappresenta un ponte tra la tradizione classica e il linguaggio contemporaneo, consentendo agli studenti di esprimere creatività e pensiero critico attraverso contenuti audio originali. Nella stessa occasione, gli studenti dell’IPMAT e le ragazze dell’ITIS Moda metteranno in scena “I Promessi Sposi 2.0. Il musical…più o meno” una rivisitazione de “I Promessi Sposi” in chiave moderna con il linguaggio tipico dei giovani.

Saranno, inoltre, presentate le attività che vengono svolte presso l’ITIS, con particolare riferimento all’Elettronica e all’Elettrotecnica, nonché all’Informatica ed alle Telecomunicazioni. Relativamente all’”Indirizzo Moda” sarà dato spazio alla presentazione delle discipline e delle tecniche per la creazione di abiti di haute couture con visita dei laboratori e delle attrezzature, partendo dalla realizzazione del “figurino” fino ad arrivare agli accessori stampati nel laboratorio 3D.

Porte aperte anche all’Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, dove saranno mostrati i risultati del progetto GreenLab. Sarà possibile visitare la moderna Serra Smart dove verranno presentati sistemi di coltivazione fuori suolo “Vertical Farm” praticabili anche in ambiente domestico.

Presso il CAT (Costruzioni, Ambiente e Turismo), infine, saranno presentate le attività pratiche e innovative per scoprire come tecnologia e creatività guidano la progettazione del futuro.

Durante l’Open Day verrà inoltre presentata l’ampia offerta formativa extrascolastica dell’istituto che comprende numerosi progetti e iniziative di grande valore, tra cui le numerose partenze Erasmus, i PCTO all’estero, gli Scambi di Scuole con la Svizzera, il Green Lab, i Corsi per Droni, il Festival Mythikon Teatro Classico, i Corsi di Intelligenza Artificiale, il Concorso “Creativity On Road” per la mobilità sostenibile, le sfilate di moda e tanto altro ancora.