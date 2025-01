L’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” conclude il suo ciclo di Open Day con un evento straordinario che coinvolge studenti, genitori e aziende del territorio. Sabato 1 febbraio, dalle ore 16:00 alle 19:00, il plesso scolastico apre le sue porte per mostrare le numerose opportunità formative disponibili.

Il pomeriggio sarà ricco di attività e presentazioni. Alle ore 16:00, presso il caseificio didattico del plesso IPSASR, si terrà un’attività di caseificazione della mozzarella, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire le tecniche artigianali di produzione.

Successivamente, alle ore 16:30, nell’aula magna dell’ITIS è prevista una sfilata dei capi ideati, progettati e realizzati dagli studenti dell’indirizzo ITIS Sistema Moda. Un’occasione per ammirare il talento e la creatività dei giovani stilisti in erba.

Alle ore 18:00, sempre nell’aula magna dell’ITIS, andrà in scena una versione rivisitata dai ragazzi dell’indirizzo IP MAT de “La Locandiera” di Goldoni. Lo spettacolo mette in luce le capacità artistiche e interpretative degli studenti, offrendo un momento di intrattenimento e riflessione. Saranno presenti per l’occasione diverse aziende che collaborano con l’IPMAT per il PCTO, tra cui Iveco Russo Service, Casalmotor e Cosilinauto. Inoltre, in tutti gli indirizzi si svolgeranno attività laboratoriali di progettazione e realtà virtuale, permettendo ai visitatori di sperimentare in prima persona le innovazioni tecnologiche e metodologiche dell’Istituto.

L’evento rappresenta un momento di grande coinvolgimento per tutta la comunità scolastica, evidenziando l’impegno dell’Istituto Marco Tullio Cicerone nell’offrire una formazione completa e all’avanguardia. Infine, il 2 e 9 febbraio la segreteria didattica sarà aperta a tutti come supporto alle iscrizioni.