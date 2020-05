Ufficio Porto d’Armi a Potenza. Da domani nuova modalità di apertura al pubblico

Da domani, lunedì 18 maggio, riprenderanno le attività, con apertura al pubblico, dell’Ufficio Porto d’Armi di Potenza.

Al fine di contenere la diffusione dell’infezione derivante dal Covid-19 sarà necessario contingentare l’afflusso del pubblico che dovrà avvenire secondo regole ben precise e previo appuntamento.

L’ apertura al pubblico dell’Ufficio Armi ed Esplosivi presso la Questura di Potenza sarà garantita, nelle giornate di mercoledì e venerdì con orario 9-12 e 15-18 per i soli residenti nel comune di Potenza e previo appuntamento che dovrà essere richiesto all’indirizzo di posta elettronica certificata armiesplosivi.quest.pz@pecps.poliziadistato.it o ai seguenti recapiti telefonici: 0971/334422 – 334425. L’ utenza non dovrà presentarsi senza appuntamento. Per i restanti comuni della provincia il deposito delle istanze ed il ritiro del porto d’armi potranno essere effettuati presso il Comando Stazione Carabinieri competente.

L’ingresso a tutti gli uffici dovrà seguire le seguenti modalità:

– Accesso agli Uffici previo appuntamento esclusivamente delle persone interessate

– Obbligo di indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie, nonché i guanti

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Potenza sta provvedendo a contattare gli stranieri a cui verrà consegnato a partire da domani il permesso di soggiorno. Per ogni altra richiesta l’attività verrà effettuata tramite appuntamento all’indirizzo pec immig.quest.pz@pecps.poliziadistato.it.

