Ufficio Europa Teggiano. Il fermento giovanile e l’imprenditoria del Vallo di Diano

Creazione di occupazione, attivazione di cittadinanza attiva tra le giovani generazioni, incremento della coesione tra gli individui e i territori di appartenenza, innovazione, inclusione sociale e imprenditorialità sono le azioni attivate dall’Amministrazione comunale di Teggiano nell’ambito del programma Benessere Giovane e delle attività dell’Ufficio Europa. La produzione di valore a differenti livelli sta coinvolgendo nello stesso tempo l’educazione, la formazione e il lavoro, la pubblica amministrazione e le imprese private, i bisogni dei giovani e degli adulti e la qualità della vita nell’area interna del Vallo di Diano.

Gli under 35 formati nell’ambito del corso “Sostegno e accompagnamento alla creazione di impresa”, finanziato nell’ambito del progetto Tanagro Opportunità Giovane, stanno trovando collocazione in strutture produttive e di servizi del Vallo di Diano: imprese turistiche, industriali, commerciali, del terziario e dell’artigianato. Gli allievi, orientati dal coach Vincenzo Quagliano, hanno maturato una significativa esperienza in materia di creazione, gestione e sviluppo di impresa e possono trovare collocazione nelle aree marketing, gestione e internazionalizzazione, aree che fanno registrare una domanda crescente di risorse umane motivate e qualificate. Un segnale importante per un’area interna che continua ad essere ingessata nel rilanciare investimenti pubblici già destinati al Vallo di Diano, che fa registrare l’assenza di un programma per attrarre investimenti esterni con conseguente emigrazione dei giovani laureati e calo demografico.

L’Amministrazione comunale di Teggiano guidata dal sindaco Michele Di Candia sta pianificando ulteriori iniziative per dare continuità alle attività avviate che hanno già conseguito risultati tangibili in ordine all’accreditamento dell’Ufficio Europa Teggiano da parte di Invitalia S.p.A. per i programmi Resto al Sud e Cultura Crea, all’orientamento erogato ai giovani che si accingono a frequentare le imprese del Vallo di Diano per il loro inserimento lavorativo, all’attività di coaching che ha visto verificate oltre 100 nuove iniziative e all’attività di fundraising per sostenere gli investimenti.

Una nuova progettualità dettata dal consigliere delegato allo Sviluppo economico e al Bilancio del Comune di Teggiano Cono Morello che intende legare ai servizi di progettazione, coaching, finanza innovativa, formazione e politiche di branding anche l’ubicazione e la logistica per ancorare le nuove iniziative al territorio attraverso la strutturazione di una rete di servizi integrati che, dall’informazione all’assistenza tecnica, dal tutoraggio all’accesso al credito, rispondano alle esigenze di informazione e sostegno alla creazione e all’innovazione d’impresa profit e no profit, in particolare nei nuovi bacini d’impiego quali cultura, turismo, artigianato e terzo settore.

L’Ufficio Europa Teggiano è aperto al pubblico per l’attività di front office il sabato dalle ore 9.00 presso la sede comunale in Piazza Municipio 1.

