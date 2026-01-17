Ubriaco infastidisce persone e automobilisti a Capaccio Scalo. Daspo urbano per un indiano
Nella giornata di ieri sono state applicate dalla Polizia Municipale di Capaccio, diretta dal Maggiore Antonio Rinaldi, delle misure di allontanamento a carico di un extracomunitario di 32 anni, originario dell’India, sorpreso nel centro di Capaccio Scalo in uno stato di ubriachezza mentre disturbava persone e automobilisti.
Dopo gli accertamenti sanitari da parte del personale medico del 118 è stato emesso il Daspo urbano, misura preventiva che vieta l’accesso a Capaccio Paestum per ubriachezza molesta reiterata o altri comportamenti pericolosi.