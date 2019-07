Tutto pronto a Vietri di Potenza per il campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”

Prenderà il via domani il campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, il progetto ideato dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale, organizzato a Vietri di Potenza dall’Associazione Volontari Protezione Civile presso la splendida location del Convento dei Frati Cappuccini.

Quello vietrese è uno dei nove campi scuola autorizzati sul territorio lucano che si terranno da giugno a settembre. A Vietri si tratta della quarta edizione consecutiva organizzata dalla locale Protezione Civile per i bambini dai 10 ai 13 anni.

Al via lunedì con la presentazione della settimana all’interno della sala multimediale del Convento alla presenza dei volontari, dei bambini, delle famiglie e del sindaco di Vietri Christian Giordano.

In un percorso didattico di una settimana che alterna esercitazioni pratiche a lezioni teoriche, i più piccoli conosceranno i rischi presenti sul proprio territorio imparando i corretti comportamenti da tenere in caso di emergenza grazie anche al coinvolgimento e agli insegnamenti dei rappresentanti delle strutture operative del sistema di protezione civile.

Al campo scuola di Vietri di Potenza, durante la settimana, si alterneranno i Carabinieri, Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Polizia di Stato e Guardia di Finanza oltre che le istituzioni comunali per incontri e giornate formative.

L’obiettivo è quello di diffondere ai giovani la conoscenza dei piani comunali di emergenza, primo e necessario strumento per affrontare con consapevolezza i rischi presenti sul proprio territorio.

I campi scuola di protezione civile sono anche un’opportunità per accrescere nei giovani la cultura di protezione civile, acquisire la consapevolezza di far parte di una comunità e del ruolo che ognuno può svolgere ogni giorno per la tutela dell’ambiente, del territorio e della collettività.

– Claudia Monaco –