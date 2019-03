Tutto pronto a Caggiano per l’evento “Carnevale in compagnia 2019”

Si terrà domani a Caggiano l’evento dal titolo “Carnevale in compagnia 2019”.

Alle ore 14.30 ci sarà il raduno dei partecipanti in Piazza Lago per poi iniziare la sfilata, prevista intorno alle 15, delle maschere per accompagnare il tipico “Ciaon” per le strade del paese.

Seguirà la festa di Carnevale, presso il Centro della Comunità in località Salice, dove ci sarà l’intrattenimento per tutti i bambini con giochi, balli e un sorprendente spettacolo di magia.

Il Carnevale caggianese culminerà con la lotteria, chiacchiere, dolci e regali per i più piccoli.

– Annamaria Lotierzo –