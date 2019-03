Con delibera di Giunta l’Amministrazione comunale di Auletta, guidata dal sindaco Pietro Pessolano, ha stretto un accordo con la Guardia Nazionale Ambientale di Buccino.

Il Comune ha stabilito di avvalersi dell’ausilio dei volontari per potenziare le attività di salvaguardia del territorio e delle aree urbane, monitoraggio del patrimonio ambientale e vigilanza ecologica, da considerarsi, naturalmente, complementari ai servizi già di competenza del Comune. La convenzione prevede controllo ambientale, zoofilo e servizi di protezione civile in caso di calamità, per migliorare la vivibilità del territorio e la sicurezza dei cittadini.

Attualmente la Guardia Nazionale Ambientale è presente in 18 regioni italiane ed è in fase di espansione anche nelle restanti. Per quanto riguarda la Campania, la convenzione con il Comune di Auletta è un ennesimo traguardo che apre le porte a nuove collaborazioni .

“Sono molto soddisfatto dei risultati in provincia di Salerno che sta avendo l’ente, siamo in tanti ed ogni giorno ci ingrandiamo sempre di più – ha dichiarato Antonio D’Acunto, dirigente provinciale della Guardia Nazionale Ambientale – il Comune di Auletta ha stretto con noi un protocollo di intesa ed inoltre ci ha dotato di una sede a cui i cittadini potranno rivolgersi. Come ho sempre dichiarato siamo gli angeli dell’ambiente e ce la metteremo tutta per poter regalare ai nostri figli un mondo vivibile”.

– Serena Picciuolo –