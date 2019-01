Turismo sostenibile. Comune di Caggiano scelto come partner di un progetto dall’Anglia Ruskin University

L’Università Anglia Ruskin di Cambridge ha scelto il Comune di Caggiano come partner di supporto per il progetto “Marie Sklodowska – Curie Innovative Training Networks“, nell’ambito del programma “UE Sustour” che coinvolge diversi Stati dell’Unione Europea e che aderisce ai finanziamenti europei Horizon 2020.

Il progetto avrà una durata di 36 mesi, in cui saranno portate a termine alcune attività che riguardano la ricerca su temi attuali come il marketing sostenibile, l’impresa sociale, l’applicabilità di nuove tecnologie per creare un turismo sostenibile ed efficiente, anche attraverso la formazione del personale e l’applicazione di soluzioni tecnologiche specifiche del settore al fine di fornire le competenze adeguate per lo sviluppo delle industrie turistiche locali ed europee.

“L’Università di Cambridge, nell’ambito del progetto ‘UE Sustour’ ha selezionato, per la seconda volta, il Comune di Caggiano che insieme ad altri partner internazionali, presenta delle peculiarità culturali e architettoniche per favorire lo scambio e la crescita culturale – dichiara Giovanni Caggiano, sindaco di Caggiano – Il nostro paese ha destato interesse grazie alle iniziative realizzate in questi anni, come i lavori di recupero del centro storico, la riqualificazione di Piazza Lago, il progetto sull’alimentazione e sulla mensa scolastica. Siamo pronti a recepire le attività degli altri partner internazionali e a confrontarci”.

Il Comune non avrà obblighi finanziari ma svolgerà un ruolo di supporto logistico per i ricercatori che svolgeranno sul territorio studi nello sviluppo di strumenti per lo sviluppo del turismo sostenibile.

– Rosanna Raimondo –