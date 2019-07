Turismo religioso. Dalla Regione fondi per la messa in sicurezza di alcuni Santuari del Vallo di Diano

Buone notizie per diverse comunità religiose del Vallo di Diano dalla Regione Campania che, con un decreto dirigenziale della Direzione Generale per le politiche culturali e turismo, ha pubblicato un avviso di selezione per la promozione del turismo religioso e la valorizzazione dei santuari della Campania.

Nell’elenco degli edifici di culto ammissibili a finanziamento da parte della Regione figurano il Santuario del Cuore Immacolato di Maria di Sassano, il Santuario di San Michele alle Grottelle di Padula ed il Santuario di San Ciro ad Atena Lucana. Per i tre edifici è stato ammesso un finanziamento di 200mila euro.

Ammesso, inoltre, il Convento “Sant’Antonio” di Polla con un finanziamento di circa 189mila euro.

La Regione Campania attraverso una delibera di Giunta Regionale ha programmato risorse per 4 milioni di euro a valere sul POR 2014-2020 per favorire interventi finalizzati alla riqualificazione e alla messa in sicurezza a favore dei Santuari. Si punta così a favorire il flusso dei pellegrini e a sviluppare il turismo religioso.

Tra i santuari beneficiari del finanziamento anche quello della Madonna delle Grazie di Contursi Terme.

– Claudia Monaco –