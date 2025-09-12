“Turismo lento e nuove connessioni. Il Vallo di Diano tra natura, itinerari, esperienze e alta velocità” è il titolo dell’incontro che si svolgerà sabato 20 settembre alle 17.45 nella Sala Limonaia della Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato dal GAL Vallo di Diano.

Dopo i saluti istituzionali della sindaca di Padula Michela Cimino e del Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano Vittorio Esposito l’introduzione della tematica sarà curata dalla Presidente del GAL Angela D’Alto.

Spazio poi agli interventi tecnici sui risultati del progetto CAM-SENT con il coordinatore del GAL Vallo di Diano Italo Bianculli e sull’Atlante cartografico del Vallo di Diano con il Responsabile dell’attuazione del programma Riccardo Di Novella.

CAM-SENT è l’iniziativa dei 12 GAL della Campania per valorizzare cammini e sentieri nei territori rurali, puntando su turismo esperienziale, spiritualità e innovazione digitale.

Interverranno Maria Pagano, Presidente dell’associazione Gazania, Sara Zanni, consigliere del Ministro del Turismo per i Cammini, Davide Nanna, Founder e CEO di Cammini d’Italia, Angelofabio Attolico, esperto nazionale di cammini e itinerari culturali, e Rosanna Lavorgna, Responsabile regionale dei Progetti di Cooperazione sottomisura 19.3.

Le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale al Turismo Felice Casucci.

L’incontro verrà moderato dalla giornalista di Ondanews Chiara Di Miele.