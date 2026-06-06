Si è svolto oggi un incontro istituzionale tra la Regione Campania e la delegazione del Governo norvegese guidata dalla ministra del Commercio, dell’Industria e del Turismo della Norvegia Cecilie Myrseth, accompagnata da rappresentanti del Ministero, dell’Ambasciata di Norvegia e della promozione commerciale norvegese. Per la Regione Campania ha partecipato, su delega del Presidente Roberto Fico, Enzo Maraio, assessore al Turismo, alla Promozione del Territorio e alla Transizione Digitale, accompagnato dai dirigenti della Direzione Generale afferente all’Assessorato.

La visita della delegazione norvegese è stata l’occasione per approfondire alcune delle esperienze e delle buone pratiche adottate dalla Campania nella gestione del turismo. In particolare, gli ospiti hanno manifestato interesse per i modelli di governance del settore, per gli strumenti di monitoraggio e gestione dei flussi turistici, per i dati relativi alle presenze e agli arrivi e per le modalità di applicazione e gestione della tassa di soggiorno.

Il confronto, ritenuto da entrambe le delegazioni utile e costruttivo, ha consentito di condividere esperienze e approcci diversi nella pianificazione e nella promozione delle destinazioni, con l’obiettivo di individuare possibili ambiti di collaborazione futura. La delegazione campana ha illustrato i punti di forza del sistema turistico regionale, evidenziando la ricchezza e la varietà dell’offerta che caratterizza il territorio: dalle fasce costiere alle isole, dalle aree interne ai piccoli comuni, protagonisti di una crescente domanda di turismo.

Particolare attenzione è stata dedicata ai percorsi esperienziali e all’offerta enogastronomica, elementi sempre più centrali nelle scelte dei visitatori e capaci di valorizzare le identità locali e le eccellenze produttive della Campania. Tra i temi affrontati anche le opportunità legate ai grandi eventi internazionali, con un focus sulla Coppa America, che rappresenterà un’importante occasione di promozione del territorio e di rafforzamento dell’attrattività turistica della regione sui mercati internazionali.