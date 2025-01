La cura femminile trova una particolare rispondenza alla Geomedical di Lauria che ha un percorso medico dedicato proprio alle donne.

Fa parte dello staff la consulente di Estetica Oncologica, specializzata in Estetica Restitutiva Letizia Palma. La dottoressa è un’operatrice Xtrude di protesi in silicone del complesso areola capezzolo e dermopigmentista. Xtrude è la soluzione estetica per le donne che hanno perso i capezzoli nella lotta contro il cancro al seno.

Si tratta di protesi esterne del complesso areola/capezzolo completamente artigianali, personalizzate ed estremamente realistiche, identiche al vero, che possono essere autonomamente fissate al seno con l’ausilio di una nuova e speciale gomma biocompatibile ad altissima tenuta.

La protesi, una volta applicata, può rimanere tranquillamente fissata sul seno della donna per più di una settimana senza il bisogno di essere rimossa durante la notte, sotto la doccia, al mare e in ogni situazione che la vita di tutti i giorni comporta.

Dopo circa sette o dieci giorni è possibile rimuoverla con un apposito prodotto, detergere la zona sottostante e rifissare la protesi sullo stesso punto. Tutto rispettando la pelle e senza causare irritazioni, in quanto tutti i prodotti usati dal metodo Xtrude sono assolutamente biocompatibili ed atossici.

Una soluzione ottimale per chi si trova ad affrontare il trauma post operatorio.

Per prevenire il tumore al seno Geomedical offre la professionalità della dottoressa Maria Talamo, specialista esperta in Radiodiagnostica e Senologia, che vanta un’esperienza ventennale come Dirigente Medico dell’ASL Salerno e Specialista in Radiodiagnostica.

Talamo ha ricoperto il ruolo di Referente Radiologo per lo Screening dei tumori della mammella, contribuendo in modo significativo alla prevenzione e alla diagnosi precoce di questa patologia.

Per informazioni o per prenotare una visita chiama al numero 0973 033410 o scrivi a info@geomedical.eu

