“Tu che abbandoni i rifiuti sei un imbecille”. A Serre un manifesto del Comune ridicolizza gli incivili

“Potrebbe sembrare eccessivo, ma non lo è. Chi consapevolmente deturpa ed inquina meriterebbe ben altro, in termini di esemplari punizioni e sanzioni“. È il commento che segue un manifesto pubblico affisso dal Comune di Serre per sensibilizzare la cittadinanza sull’abbandono dei rifiuti.

Nel manifesto sono elencate cinque buone ragioni per fermare e soprattutto “ridicolizzare” gli incivili.

“Tu che butti e abbandoni i tuoi rifiuti oltre ad essere un incivile sei 5 volte imbecille – si legge sul manifesto -. L’isola ecologica è gratuita; con la raccolta differenziata i rifiuti veniamo a prenderli a casa; gli ingombranti, su prenotazione, li ritiriamo; la tassa sui rifiuti la paghi comunque; fai aumentare la tassa degli altri cittadini e anche la tua. VERGOGNATI“.

Indubbiamente il messaggio non risolverà il problema della cittadina di Serre ma serve a sensibilizzare e a coinvolgere i cittadini su tematiche importanti.

“L’effetto dirompente riesce a creare una vera e propria reazione a catena – affermano dal Comune -, ogni singola persona saprà denunciare e difendere il suo futuro per colpire le coscienze sporche di chi abbandona i rifiuti lungo le strade o mette in atto pratiche dannose per l’ambiente, contravvenendo alla legge. Crediamo fermamente che tutti insieme, con la forza delle parole, delle coscienze e dei fatti, riusciremo ad educare e, allo stesso tempo, a colpire chi commette pratiche sbagliate e azioni illecite. Non è più tempo per delegare e per attendere se vogliamo riscattare il nostro futuro“.

– Paola Federico –