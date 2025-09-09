Truffe online di vendita auto in diverse zone d’Italia. A Marina di Camerota denunciato un uomo
Un uomo residente a Bergamo è stato fermato a Marina di Camerota, dove lavorava in un ristorante per la stagione estiva.
L’uomo è accusato di aver organizzato numerose truffe online legate alla finta vendita di automobili.
Dalle indagini dei Carabinieri è emerso che l’uomo metteva in rete annunci dedicati alla compravendita di auto. Una volta attirata la fiducia degli interessati, si faceva inviare un acconto su carte prepagate per poi sparire senza consegnare alcuna auto.
Sarebbero svariati gli episodi in tutta Italia.
L’uomo è stato fermato dai Carabinieri della locale Stazione, agli ordini del Comandante Francesco Carelli, e denunciato.