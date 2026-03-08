Nell’ambito della campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta alle persone anziane sui reati contro il patrimonio e contro la persona, l’Auser Campania e l’Auser Salerno “Noi insieme” promuovono un incontro pubblico realizzato in collaborazione con la Questura di Salerno.

Il fenomeno dei furti con destrezza, delle truffe e delle rapine ai danni degli anziani presenta oggi caratteristiche sempre più sofisticate e colpisce una fascia della popolazione particolarmente vulnerabile.

L’avanzare dell’età, la condizione di solitudine e una minore dimestichezza con strumenti di comunicazione e tecnologie digitali possono infatti favorire l’esposizione a raggiri e ad altre forme di criminalità che fanno leva sulla fiducia e sulla fragilità delle vittime.

Proprio per questo l’iniziativa intende offrire un momento di informazione e confronto diretto con le istituzioni e con le forze dell’ordine, con l’obiettivo di fornire strumenti utili per riconoscere i principali tentativi di truffa e adottare comportamenti di prevenzione e tutela.

L’incontro si terrà domani, lunedì 9 marzo, alle ore 17.00 presso la Sala Bottiglieri del Palazzo della Provincia di Salerno.

All’iniziativa, patrocinata dalla Provincia di Salerno, prenderà parte anche il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio. Dopo i saluti della presidente di Auser Salerno “Noi insieme” Ida Baldassarri, e l’introduzione del presidente di Auser Campania Anselmo Botte, sono previsti gli interventi della sovrintendente della Questura di Salerno Alessandra Esposito, dell’ispettore della Questura di Salerno Alessandra Gatti e del dirigente Auser Vincenzo Rinaldi che offriranno un approfondimento sui principali rischi legati ai reati contro gli anziani e sulle strategie di prevenzione e tutela.