Giovedì 19 febbraio, presso il Centro Sociale di Pastena, a Salerno si terrà un incontro per parlare di prevenzione e in particolar modo alle truffe agli anziani.

L’appuntamento, che avrà inizio alle ore 10, è organizzato dalla FNP CISL Salerno e dalla UST CISL Salerno in collaborazione con il Comando dei Carabinieri della città.

Le truffe costituiscono un fenomeno ampiamente diffuso, colpendo in particolare le persone più vulnerabili come gli anziani e lasciando spesso conseguenze profonde. Oltre al danno economico e al trauma psicologico dovuto alla violazione del proprio spazio, le vittime si trovano a convivere anche con il senso di colpa per essere state ingannate. I truffatori sfruttano la sensibilità emotiva e la fragilità fisica degli anziani utilizzando diverse strategie per riuscire a ottenere la loro fiducia.

Nel corso della mattinata saranno esaminate varietà e modalità delle truffe che colpiscono principalmente gli anziani, ma possono coinvolgere chiunque. Gli anziani, essendo naturalmente più vulnerabili, rappresentano un target frequente, ma nessuno è immune da inganni e frodi, spesso accompagnati anche da comportamenti violenti.

Il Comandante della Compagnia Carabinieri Salerno, Maggiore Antonio Corvino, offrirà ai partecipanti una corretta informazione sui tipi di truffe, le indicazioni su come difendersi e a chi rivolgersi.

Al convegno “Truffe agli anziani… e non solo” interverranno inoltre il Segretario Generale della FNP CISL Salerno, Alfonso Carrano, la Segretaria Generale UST CISL Salerno, Marilina Cortazzi e il Responsabile RLS FNP CISL Salerno, Francesco De Silvo. Le conclusioni saranno affidate al Segretario Generale FNP CISL Campania, Antonio Maglio.