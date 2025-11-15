Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Marina di Camerota hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare personale, emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di tre uomini di età compresa tra i 26 e i 40 anni ritenuti responsabili di due truffe ai danni di persone anziane residenti nel Cilento.

Per un uomo di Cicciano è scattato l’obbligo di dimora in provincia di Napoli, per uno di Nola è stato disposto l’obbligo di dimora nella sua città e per un terzo uomo di Benevento gli arresti domiciliari.

Secondo quanto emerso dalle indagini preliminari i tre avrebbero contattato telefonicamente le vittime, due anziane, spacciandosi per parenti o per presunti dipendenti delle Poste per poi convincerle a consegnare denaro o monili d’oro ad un complice che si presentava successivamente presso la loro abitazione.

A telefono raccontavano alle vittime che in tal modo avrebbero evitato un pericolo imminente in cui si trovavano i loro parenti.

Entrambi gli episodi risalgono al mese di marzo: nel primo caso la vittima avrebbe consegnato complessivamente circa 11.000 euro tra denaro e gioielli, nel secondo episodio sarebbe stata indotta a consegnare oltre 4.000 euro in contanti.

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e la fondatezza delle accuse dovrà essere valutata nelle successive fasi del giudizio.