Truffa tramite sms chiede di contattare gli uffici CUP. “Non rispondere”, il monito della Regione Campania
Una nuova truffa telefonica si sta palesando tra la popolazione.
Tramite un sms viene chiesto di contattare con urgenza gli “uffici GUP – Gestione Unica Prenotazione” ad un numero che inizia per 899, in altri, invece, si richiede di contattare il “Centro Unico Primario” ad un numero che inizia con 893, per “importanti comunicazioni che la riguardano”.
La Regione Campania lancia un monito agli utenti, cioè di non richiamare, non rispondere e di cancellare subito il messaggio.
Si tratta di numeri a pagamento che non hanno alcun collegamento con il CUP della Regione Campania. Il consiglio è di diffidare sempre di messaggi sospetti e, se si ricevono, di segnalare alla Polizia postale.