Truffa sul web con l’immagine di Cristiano Ronaldo. L’allarme della Polizia Postale

Ancora tentativi di truffa sul web.

Questa volta, attraverso una falsa pagina web attribuita al calciatore Cristiano Ronaldo, si pubblicizza una presunta vincita di 5mila euro per la quale si rende necessario registrarsi inserendo la propria carta di credito.

Per rendere ancora più credibile la vincita sono stati creati falsi commenti di pseudo utenti che testimonierebbero di aver ricevuto il premio in denaro.

Il fatto è segnalato dalla Polizia Postale che invita a non compilare mai moduli online con i dati personali, a diffidare da messaggi o news che non siano direttamente verificabili rispetto alla fonte di provenienza e non condividerli tra gli amici, a usare sempre il buon senso e ricordare sempre che nessuno regala niente.

Per ulteriori informazioni o segnalazioni è possibile contattare la Polizia di Stato.

– Claudia Monaco –