Ennesima truffa ai danni di anziani nel Vallo di Diano. A farne le spese questa volta è stata una coppia di Polla.

Ignoti si sono recati presso la loro abitazione invitandoli a recarsi immediatamente all’Ufficio Postale per pagare delle multe. L’uomo è andato alle Poste dove è stato trattenuto da un complice che spacciandosi per dipendente ha rappresentato i pagamenti da effettuare.

Contestualmente un’altra persona ha chiamato sul telefono fisso e spacciandosi per il nipote ha invitato l’anziana a fidarsi dei presunti amici e a consegnare loro la somma che sarebbe servita per il pagamento delle multe. Nelle mani dei lestofanti 1000 euro in contanti e oggetti preziosi che ha racimolato in casa.

E’ bastato poco per rendersi conto che si trattava della truffa ma i malviventi avevano già fatto perdere le tracce e sull’accaduto indagano ora i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per recuperare la refurtiva e cercare di dare loro un volto.

Fatti simili sono stati registrati a Sant’Arsenio e a tal proposito la Polizia Municipale informa i cittadini che sono in corso probabili tentativi di truffa. Diversi cittadini infatti hanno segnalato di essere stati contattati telefonicamente da ignoti, i quali riferivano di dover ritirare presso la Casa Comunale della corrispondenza.

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Donato Pica, e il Comando di Polizia Municipale raccomandano la massima prudenza e precisano che nessun tipo di corrispondenza deve essere ritirata presso il Municipio, se non espressamente contattati dagli Uffici preposti.

In caso di dubbi o segnalazioni, si invita la cittadinanza a contattare immediatamente la Municipale o le Forze dell’Ordine.