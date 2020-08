Anziani ancora una volta nel mirino dei truffatori.

A Sicignano degli Alburni, nei giorni scorsi, un’anziana ha consegnato 20mila euro ad un sedicente avvocato.

L’uomo, come riporta “La Città di Salerno” si è recato a casa della donna informandola che il figlio era coinvolto in un caso di omicidio stradale. Il truffatore, vestito accuratamente, ha poi chiesto alla donna del denaro per aiutare il figlio.

L’anziana, preoccupata, non ha esitato a consegnare tutti i suoi beni al sedicente avvocato che si è allontanato. In seguito, l’amara sorpresa: l’82enne dopo una telefonata al figlio ha capito di essere stata raggirata.

Immediata la denuncia ai Carabinieri che attraverso le telecamere di videosorveglianza sono risaliti al truffatore, un 34enne napoletano.

L’uomo è stato denunciato.

– Claudia Monaco –