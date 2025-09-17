I truffatori continuano a mietere vittime tra gli anziani del salernitano e l’ultimo episodio in ordine cronologico si è registrato ad Ottati.

Qui una coppia di coniugi ha ricevuto la classica telefonata in cui i malintenzionati si fingono carabinieri e raccontano del figlio in difficoltà e della necessità di pagare una certa somma di denaro per toglierlo dai guai giudiziari.

Le vittime, spaventate da quanto ascoltato, hanno anche provato a chiamare il figlio protagonista del racconto, ma la telefonata, grazie a qualche astuto congegno messo in atto da chi ha agito, è stata dirottata su un altro numero e a rispondere è stato qualcuno che ha finto di essere il loro caro, confermando quanto spiegatogli poco prima dai sedicenti militari dell’Arma.

A quel punto i due anziani sono cascati totalmente nel tranello e, una volta giunto alla loro porta uno dei truffatori, gli hanno consegnato 2.500 euro e alcuni oggetti in oro che custodivano in casa.

Soltanto in seguito marito e moglie, raccontando tutto all’altro figlio, hanno scoperto di essere stati truffati e hanno sporto denuncia ai Carabinieri.

Appresa la notizia il sindaco Elio Guadagno ha lanciato un appello sui social per mettere in guardia i concittadini, soprattutto quelli più anziani: “Stiamo attenti ai malintenzionati, allertiamo le Forze dell’Ordine (quelle vere), chiamando al numero d’emergenza 112, quando ci vengono avanzate richieste di denaro e valori con la scusa di dover aiutare qualche nostro familiare. Giocano sui sentimenti per farci abboccare!“.