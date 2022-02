Trovato in ufficio nonostante la positività al Covid-19. Bardi sospende il Direttore dell’Arpab Basilicata

Il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi sospende dalle funzioni il Direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Basilicata (Arpab) Antonio Tisci.

E’ questa la decisione arrivata nella serata di ieri al termine della riunione della Commissione di disciplina ed a Tisci sono state contestate “le gravi e reiterate violazioni di cui il Presidente della Regione è venuto a conoscenza nella giornata di ieri”.

Il Direttore ieri è stato denunciato dai Carabinieri del NAS per aver violato la quarantena e l’isolamento domiciliare previsti per le persone positive al Covid. Infatti, dopo un controllo nella sede dell’Ente, hanno scoperto che Tisci si trovava in ufficio.

La dirigenza dell’ARPAB è affidata all’attuale Direttore tecnico scientifico facente funzioni, Achille Palma.

