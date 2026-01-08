Trovato in casa con la cocaina da spacciare. Giovane arrestato a Palinuro
Scoperto con la cocaina in casa, arrestato uno spacciatore a Palinuro.
E’ il bilancio dell’operazione antidroga messa a segno dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sapri.
Il giovane, un 24enne residente a Centola, incensurato, è stato fermato dai militari guidati dal Luogotenente Pino Bosco: dopo aver notato l’atteggiamento timoroso hanno proceduto al controllo, estendendolo poi all’abitazione.
Qui sono stati scoperti alcuni quantitativi di cocaina e il materiale utile per il confezionamento della droga.
I Carabinieri, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, hanno proceduto all’arresto del 24enne. In seguito è stato posto ai domiciliari.