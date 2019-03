Trovato in casa con hashish pronta per la vendita. Arrestato 63enne a Sapri

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Sapri hanno arrestato R.E., 63enne del luogo, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari, in collaborazione con l’unità del Nucleo Cinofili di Sarno, alle prime ore del mattino hanno fatto irruzione all’interno del suo appartamento per effettuare una perquisizione durante la quale hanno ritrovato circa 72 grammi di hashish suddivisa in 18 dosi, pronte per essere vendute sulle piazze di spaccio del Golfo di Policastro.

Il merito dell’impresa questa volta va al fiuto determinante dei due pastori tedeschi, Olli e Nino, che sono riusciti a trovare la sostanza nascosta in una cavità nel muro dietro il battiscopa, dietro la lavatrice e sul balcone, sotto a delle tegole del tetto. Grande è stato lo stupore del 63enne che, convinto di aver nascosto bene le dosi, non si aspettava un fiuto canino così strabiliante.

L’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e portato presso la sua abitazione, in regime degli arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Lagonegro, in attesa di comparire davanti al Giudice del Tribunale per l’udienza di convalida.

La droga è stata sequestrata insieme ad un bilancino elettronico e a circa 300 euro, provento dello spaccio.

– Annamaria Lotierzo –